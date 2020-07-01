Газета “Айастани Анрапетутюн”: Осенью, добро пожаловать в Ухтасар на сбор урожая

“Как и в других населенных пунктах Республики Арцах, в приграничном Ухтасаре также горячая пора летних полевых работ, люди с раннего утра спешат в сады, на поля. По словам главы общины, Манвела Петросяна, в этом году ожидается богатый урожай овощей и фруктов. Хозяйственники, как говорится, с утра до вечера всей семьей работают на своих полевых участках, в садах и огородах. В Ухтасаре, где число жителей растет из года в год, и при государственной поддержке строятся новые дома для молодых и многодетных семей, в последние годы часто обсуждалась необходимость обеспечения питьевой водой. Трубы старого водопровода вышли из строя, в некоторых кварталах жители вынуждены носить воду издалека. И, откликнувшись на просьбу жителей Ухтасара, в прошлом году при софинансировании Всеармянского фонда “Айастан” и правительства Арцаха в селе началось строительство нового водопровода.

По словам главы общины, в Ухтасаре нет недостатка ни в опытных фермерах, ни в садоводах, и выращенный ими урожай по своему качеству, рыночному виду не уступает урожаю соседних фермеров. “Если в этом кто-то сомневается в этом”, - полусерьезно, полушутя говорит Манвел Петросян, - “Мы можем пригласить его, и в порядке обмена опытом, как на поле, так и в саду, убедить его в трудолюбии и опыте ухтасарцев”, - уверяет Манвел Петросян и предлагает осенью приехать в Ухтасар”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.