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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Крым отказался просить воды у Киева

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Крым отказался просить воды у Киева

“Аксенов заявил: “Водный баланс в регионе изменился, но свои бытовые нужды мы сможем удовлетворить и собственными силами, без посторонней помощи, без украинской воды спокойно выйдем из этого положения”. 

Он уверен, что из-за этого вопроса никто “не поставит Крым на колени”. “Мы адаптируемся, переходим к выращиванию культур, устойчивых к засухе”, - добавил Аксенов.

1 июня заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишелю Бачелету с призывом осудить “преступные действия украинских властей” ”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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