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Газета “Айастани Анрапетутюн”: США беспокоятся... за свои интересы

Газета “Айастани Анрапетутюн”: США беспокоятся... за свои интересы

“...По сути, это вообще устраняет европейские компании от финальных работ по газопроводу “Северный поток-2”, так как страховые компании теперь ожидают штрафы от Министерства финансов США. То же самое касается инженерных инспекционных компаний, и в итоге ответственность передается России, поэтому действия, которые будут предприниматься в будущем,  заставят европейских партнеров “Газпрома” смириться с мыслью о том, что скажут российские инспекторы в связи с “Северным потоком-2”.

Пока не уточнено, когда состоится голосование относительно этого Разъясняющего проекта. Но, судя по всему, он будет одобрен. Будет интересно, как же на это отреагирует Европа”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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