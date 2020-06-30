В Гадруте будут осуществлены новые программы

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 30 июня принял руководителя администрации Гадрутского района Камо Петросяна, который выступил с докладом о стабильной эпидемиологической ситуации в районе, работам по сбору урожая и социально-экономических проблемах, требующих срочного решения.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи были обсуждены разные программы капитального строительства. По поручению Араика Арутюняна организации "Дизакшин" будет дополнительно предоставлено 140 млн драмов, из которых 70 млн - на покрытие плитами внутриобщинных дорог, 40 млн - на осуществление работ по благоустройству в районе. Еще 65 млн драмов в рамках программы государственной поддержки будет выделено районной администрации с целью предоставления разным социальным группам стройматериалов. По словам президента, вместо 12 домов для многодетных семей, находящихся на квартирном учете в районе, в этом году будет построено 18 домов. Будет изучена также возможность строительства новых многоквартирных зданий в городе Гадруте.

Глава государства отметил, что за счет государственных средств вскоре начнутся работы по асфальтированию дороги из села Тог в село Туми. Строительство нового здания для школы в общине Тагут будет включено в государственную программу.

Во встрече принял участие министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян.