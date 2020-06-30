Президент Арцаха провел совещание, посвященное оценке ситуации в сфере сельского хозяйства

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 30 июня провел рабочее совещание, посвященное оценке нынешней ситуации в сфере сельского хозяйства, и общинным проблемам.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, с соответствующими докладами о ходе сбора урожая и оросительных работах в районах, а также о других местных проблемах выступили руководители райадминистраций. Президента республики не удовлетворили в особенности низкие показатели урожая зерновых культур, что он посчитал результатом неполноценного подхода, проявленного со стороны частного и государственного секторов. По словам Араика Арутюняна, для модернизации территориального управления и пропорционального развития общин необходимо разработать новые механизмы, которые позволят повысить эффективность программ государственной поддержки, осуществляемых в сфере сельского хозяйства. В этом контексте президент дал поручения руководителям компетентных органов по пересмотру концепции развития сельского хозяйства и приведения ее в соответствие с программой Президента на 2020-2025 гг.

Глава государства коснулся также проблемы оросительной воды и подчеркнул, что в ближайшее время за счет государственных средств будут осуществлены крупномасштабные работы, при этом будут расширены полномочия организаций, осуществляющих деятельность в этой сфере.

В ходе совещания были обсуждены также вопросы, касающиеся строительства межобщинных и внутриобщинных дорог, решения жилищной проблемы разных социальных групп.

В совещании приняли участие министр сельского хозяйства Ашот Бахшиян и министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян.