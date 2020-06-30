Вы будете жить в более интересном мире: президент ответил на вопросы  детей 

Президент Армении Армен Саркисян коснулся важности знаний, технологий, сельского хозяйства и возможностей для молодежи в интервью в рамках проекта INSTALIVE благотворительного фонда «Дети Армении» (COAF), а также ответил на вопросы детей-бенефициаров COAF.

Как сообщает Арменпресс, президент сначала вспомнил, что во время посещения центра COAF в Лори дети задавали ему очень интересные вопросы и интересные ответы на его вопросы. Армен Саркисян также вспомнил, что на его вопрос о том, кем они хотят стать, большинство ответило, что дипломатом. Президент призвал их заняться сельским хозяйством, так как считает, что одних новых технологий и специализаций в области ИТ недостаточно. Он отметил, что почти все дети хотят стать дипломатами.

«Нам не нужно так много дипломатов в нашей стране, но нам определенно нужны люди, которые занимаются современным сельским хозяйством и фермерством, чья жизнь может быть лучше, чем у их коллег, живущих в городе, - чистый воздух, природа. И на самом деле они не сильно отстают в плане информации. Вопрос в том, насколько они готовы использовать эту информацию, анализировать и быть современным человеком, современным фермером, иметь свой дом, свою молочную фабрику, иметь животных», - сказал Армен Саркисян.

Президент отметил, что дети, живущие, например, в Дсехе или любой другой деревне, имеют возможность получить лучшее образование в мире, если будет небольшой инструмент, если правительство и все остальные поддержат, чтобы лучшее образование было также через интернет.

«Я очень рад быть с вами на связи, и я вам где-то завидую очень доброй завистью, потому что вы будете жить в гораздо более интересном мире, гораздо более разнообразном и очень свободном мире. У каждого из вас есть большие возможности, только нужно суметь воспользоваться и использовать эту возможность», - сказал Армен Саркисян.

Президент Саркисян также выслушал и ответил на различные вопросы детей-бенефициаров COAF.