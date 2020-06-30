Офис вице-премьера Тиграна Авиняна и Вива-МТС подписали меморандум

Глава офиса вице-премьера Тиграна Авиняна Серж Вараг Сисерян и генеральный директор Вива-МТС (ЗАО “МТС Армения”) Ральф Йирикян 30 июня в режиме онлайн подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе вице-премьера, согласно меморандуму, стороны договорились о сотрудничестве в области репродуктивного здоровья и демографического улучшения путем использования новейших технологических решений.

В рамках проекта “Привет, малыш”, осуществляемого в рамках меморандума, планируется модернизировать систему общественного здравоохранения в Армении, повысить качество и доступность информации и услуг, предоставляемых в области репродуктивного, материнского и детского здоровья, а также стимулировать культуру принятия основанных на фактах решений. Бенефициарами программы являются беременные женщины, люди с проблемами в связи с бесплодием и родители с детьми до 6 лет.

В рамках сотрудничества планируется разработать и запустить веб-сайт и мобильное приложение с целью предоставления персонализированных медицинских услуг и информации бенефициарам, отправки уведомлений, быстрого реагирования и обратной связи. Также будут проводиться связанные с программой кампании по информированию общественности.

Инициатива реализуется в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Вива-МТС.

Проект “Привет, малыш” будет реализован Национальным инновационным центром по устойчивому развитию Армении, который является инициативой правительства Республики Армения и ООН и которому оказывает поддержку Программа развития ООН в Армении.