Президент Армении встретился с главой ЗАО «Элит Груп» Арменом Мкояном

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с учредительным председателем ЗАО «Элит Груп» Арменом Мкояном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями об экономических последствиях эпидемии коронавируса, в том числе ситуацию в сферах строительства и недвижимости.

В этом контексте был затронут принятый Национальным Собранием закон «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения», его возможное влияние на сферу с учетом планируемых изменений ставок налога на имущество.