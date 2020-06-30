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Президент Армении встретился с главой ЗАО «Элит Груп» Арменом Мкояном

Президент Армении встретился с главой ЗАО «Элит Груп» Арменом Мкояном

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с учредительным председателем ЗАО «Элит Груп» Арменом Мкояном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями об экономических последствиях эпидемии коронавируса, в том числе ситуацию в сферах строительства и недвижимости. 

В этом контексте был затронут принятый Национальным Собранием закон «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения», его возможное влияние на сферу с учетом планируемых изменений ставок налога на имущество.


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