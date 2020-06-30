Россия начала экспортные поставки антисептиков

Российский группа "Арнест" начала экспортные поставки антисептиков под брендом "Септима". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос, когда начнется экспорт из России средств индивидуальной защиты (СИЗ), Мантуров сказал: "Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали – бренд "Септима", это антисептики, первая поставка уже уехала".

В Минпромторге 23 июня уточняли, что дезинфекторы в аэрозольной упаковке компании "Арнест" будут направлены в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и страны Персидского залива.

Глава Минпромторга ранее говорил, что российский рынок удалось насытить средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медицинской продукцией, необходимыми для борьбы с пандемией COVID-19, и поэтому теперь возможно начать экспорт такой продукции за рубеж.

Правительство РФ с 3 мая сняло запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. Вместе с тем до 30 сентября экспорт дезинфицирующих средств, масок и респираторов за пределы Евразийского экономического союза разрешен при подтверждении уполномоченного органа государства ЕАЭС. Решение о возможности экспорта и выдачу подтверждений осуществляет Минпромторг РФ.