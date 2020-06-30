В Египте ликвидировали боевиков, готовивших теракты в годовщину революции

КАИР, 30 июн - РИА Новости. Египетские силовики ликвидировали на севере Синая двух террористов, планировавших серию атак в годовщину революции 30 июня, сообщила газета Al-Masry al-Youm во вторник со ссылкой на заявление МВД Египта.

"Ликвидированы двое опасных террористов в районе Гальбана на севере Синая", - передает издание.

Операция проведена после того, как службы безопасности получили информацию о группе террористов, готовивших серию нападений на объекты ВС и полиции во время празднования годовщины событий 30 июня 2013 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Семь лет назад в Египте начались массовые антиправительственные протесты, которые привели к отстранению от власти правившего всего год президента-исламиста Мухаммеда Мурси, выходца из запрещенной в стране ассоциации "Братья-мусульмане"*. Эти события получили название "революции 30 июня".