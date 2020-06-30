COVID-19. В РФ в последние снижается количество новых случаев заражения: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 10 млн 436 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 508 тыс. Излечились 5 млн 695 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 683 тыс 301 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 128 тыс 819. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 1 млн 370 тыс 488. Число смертей составляет 58 тыс 385. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 647 тыс 849. За последние сутки здесь зарегистрировано 6 тыс 693 новых случаев, что меньше по сравнению с предыдущими днями. Число летальных исходов – 9 тыс 320.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 568 тыс 536. Скончались 16 тыс 919 больных.

В Великобритании число инфицированных достигло 311 тыс 965, умерших – 43 тыс 575. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 296 тыс 050. Число смертности в Испании составило 28 тыс 346.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 282 тыс 365, смертей – 9 тыс 504.

На 8-м месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 275 тыс 999 случаев, смертей - 5 тыс 575.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 240 тыс 436 человек, смертность – 34 тыс 744.

В Иране общее число подтвержденных случаев составляет 227 тыс 662. Общее число летальных исходов составляет 10 тыс 817.

Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 198 тыс 613, скончались 5 тыс 115.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 22 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 19, достигнув 83 тыс 531, вылечились 78 тыс 469 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 928, с начала заражения здесь скончались 15 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 186 тыс 436 подтвержденных случаев. В Катаре 95 тыс 106 подтвержденных случаев, смертность - 113. Число заразившихся в Египте достигло 66 тыс 754, здесь зарегистрировано 2 872 случаев смерти.

В ОАЭ - 48 тыс 667 случая, здесь скончались 315 человек. Число инфицированных в Ираке достигло 47 тыс 151 человек, погибших – 1839. Число заразившихся в Кувейте достигло более 46 тыс человек, умерших - 354.

В Ливане зарегистрировано 1 745 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 34. Число заразившихся в Сирии достигло 279. Скончались 9 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.