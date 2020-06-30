Пандемия ускоряется: ВОЗ сообщила о 10 млн заразившихся коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая ведет подсчеты на основе данных официальных властей государств по заразившимся коронавирусом, сообщила в понедельник вечером, что число инфицированных в мире превысило 10 млн. Ранее о преодолении 10-миллионного рубежа проинформировал американский Университет Джонса Хопкинса, чьи подсчеты основаны на данных из различных открытых источников.

В целом, как указал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пандемия пока лишь ускоряется.

Эпицентром эпидемии остается регион Северной и Южной Америки: наибольшее количество заражений и смертельных исходов зарегистрировано в США и Бразилии, в список наиболее затронутых коронавирусом стран входят также Перу, Чили и Мексика,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Азии наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Индии, где с конца мая продолжается быстрый рост количества инфицированных и умерших из-за коронавируса, а также в Иране, Пакистане и Турции.

Локальные вспышки инфекции зафиксированы в ряде европейских стран. В Африке от коронавируса в наибольшей степени пострадали находящие на противоположных концах континента ЮАР и Египет.