Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии

Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии

В Молдавии в ходе спецоперации обнаружен незаконно работающий мини-завод, который выпускал вертолеты для нелегальных поставок в страны СНГ, сообщила во вторник пресс-служба молдавской Генпрокуратуры.

"В Зоне безопасности на берегу Днестра, в 50 км от Кишинева, действовал подпольный вертолетный завод. На нем проводилась сборка вертолетов, схожих по модификации с Ка-26. Вертолеты незаконно экспортировались на рынок стран СНГ. Большинство задействованных в производстве вертолетов, включая организаторов и руководство предприятия, являются жителями Приднестровья", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В ходе обысков было найдено более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах готовности. "На них не было документов о происхождении, при этом часть - явно ручного производства", - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о подготовке контрабанды летательных аппаратов, наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации