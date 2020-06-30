Стартует онлайн программа “Шаг к дому”

Эпидемия коронавируса не прервала общение и работу Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры РА с молодежью и подростками из Диаспоры.

Из-за ограничений в поездках, ребята из армянской диаспоры не смогут посетить Армению в этом году, но даже в этих условиях Офис главного уполномоченного находит новые способы приблизить Родину к ним.

Именно с этой целью учебно-познавательная программа для молодежи и подростков из Диаспоры «Шаг к дому» этим летом пройдет в интересном онлайн режиме. Программа будет проходить с 3 по 28 августа в два этапа, включая курсы армянского языка и истории, виртуальные посещения общин (в Армении и диаспоре), интерактивные обсуждения, дискуссионный клуб, онлайн образовательные игры, встречи с деятелями культуры и искусства, общение с прошлогодними участниками, семинары и общинные проекты.

Благодаря интересной и активной программе, молодым людям из Диаспоры будет предоставлена возможность познакомиться с историей и культурой Армении, выучить свой родной язык и познать Родину через общение с армянской молодежью. Участники осуществят виртуальные визиты от Татева до Амберда, от Сагмосаванка до Матенадарана и музея Эребуни.

В онлайн-программе могут участвовать молодые люди и подростки из армянской диаспоры в возрасте от 12 до 18 лет.

Заявки на участие можно подавать до 20 июля включительно.

Для заполнения заявки, перейдите по следующей ссылке: https://forms.gle/nKMJGuxMucp28nMHA:

Видеозапись о программе Вы можете скачать по адресу: https://cutt.ly/ri21rAZ

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