 ИОНР провел повторные проверки в Ереване и в разных областях Армении

Инспекционный орган по надзору за рынком в административном районе Нор Норк города Еревана осуществил мониторинг и повторные проверки в связи с нормами соблюдения противоэпидемической безопасности, установленными комендатурой. В ходе рейдов и повторных проверок существенных нарушений не было выявлено. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении правительства Армении․

“Напомним, что Инспекционный орган по надзору за рынком, согласно решению комендатуры N63 от 3 мая, продолжает осуществлять мониторинг в торговых центрах, ярмарках, строительных магазинах, в пунктах розничной торговли жидким топливом, сжатыми природными или сжиженными нефтяными газами.

По решению комендатуры инспекционный орган также приостановил деятельность некоторых хозяйственников в различных областях Армении, а также в Ереване. В частности, в административном районе Ачапняк на 24 часа была приостановлена деятельность ряда магазинов стройматериалов, в Гюмри - бензозаправочных станций.

Основные нарушения, зафиксированные в указанных местах, - отсутствие бюллетеней с уведомлением об обязательности ношения маски, специальных закрытых мусорных баков, предназначенных для масок и перчаток, термометров и журналов термометрии.

Процесс мониторинга со стороны Инспекционного органа над нормами соблюдения противоэпидемической безопасности на всей территории Армении продолжается”, - говорится в сообщении.