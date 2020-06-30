Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

 ИОНР провел повторные проверки в Ереване и в разных областях Армении

 ИОНР провел повторные проверки в Ереване и в разных областях Армении

Инспекционный орган по надзору за рынком в административном районе Нор Норк города Еревана осуществил мониторинг и повторные проверки в связи с нормами соблюдения противоэпидемической безопасности, установленными комендатурой. В ходе рейдов и повторных проверок существенных нарушений не было выявлено. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении правительства Армении․

“Напомним, что Инспекционный орган по надзору за рынком, согласно решению комендатуры N63 от 3 мая, продолжает осуществлять мониторинг в торговых центрах, ярмарках, строительных магазинах, в пунктах розничной торговли жидким топливом, сжатыми природными или сжиженными нефтяными газами.

По решению комендатуры инспекционный орган  также приостановил деятельность некоторых хозяйственников в различных областях Армении, а также в Ереване. В частности, в административном районе Ачапняк на 24 часа была приостановлена деятельность ряда магазинов стройматериалов, в Гюмри - бензозаправочных станций.

Основные нарушения, зафиксированные в указанных местах, - отсутствие бюллетеней с уведомлением об обязательности ношения маски, специальных закрытых мусорных баков,  предназначенных для масок и перчаток, термометров и журналов термометрии.

Процесс мониторинга со стороны Инспекционного органа над нормами соблюдения противоэпидемической безопасности на всей территории Армении продолжается”, - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации