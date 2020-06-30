Ломбардия осталась единственной областью Италии, где нужно носить маски

Ломбардия остается единственной областью Италии, где в связи с пандемией COVID-19 ношение медицинских масок на открытом воздухе является обязательным для граждан.

Распоряжение продлевает еще на две недели срок использования данного средства индивидуальной защиты всеми жителями этого североитальянского региона, подписал его президент Аттилио Фонтана. Исключение сделано только для граждан, которые активно занимаются спортом, прежде всего бегом и спортивной ходьбой, на свежем воздухе.

"Сейчас жарко, очень жарко, но, по мнению вирусологов, все еще необходимо сохранять предосторожность, чтобы предотвратить заражение, и прежде всего, использовать маски. Несмотря на то, что это неприятно, в особенности в июльскую жару, я считаю, что необходимо продолжать носить маски до 14 июля. Как вы видите, я тоже ее ношу - иду на эту жертву", - написал накануне в Facebook глава области, где находились самые крупные очаги инфекции на Апеннинах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно официальным данным, в Ломбардии были зарегистрированы около 40% всех случаев заражения новым типом коронавируса и почти 48% летальных исходов (16 640).