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 В “Баварии”, 30-кратного чемпиона Германии, новый вратарь

 В “Баварии”, 30-кратного чемпиона Германии, новый вратарь

В мюнхенской “Баварии” новый вратарь.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый вратарь клуба -Александр Нюбель. Контракт с футболистом составлен до 2025 года. До этого Ньюбель выступал за “Шальке”.

По итогам завершившейся несколько дней назад немецкой Бундеслиги “Бавария” в 30-й раз стала чемпионом страны. Мюнхенский клуб с 2013 года подряд становится чемпионом страны.

Подготовила Варвара Айрапетян


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