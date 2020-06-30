В “Баварии”, 30-кратного чемпиона Германии, новый вратарь
15:54, 30 Июнь, 2020
В мюнхенской “Баварии” новый вратарь.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый вратарь клуба -Александр Нюбель. Контракт с футболистом составлен до 2025 года. До этого Ньюбель выступал за “Шальке”.
По итогам завершившейся несколько дней назад немецкой Бундеслиги “Бавария” в 30-й раз стала чемпионом страны. Мюнхенский клуб с 2013 года подряд становится чемпионом страны.
Подготовила Варвара Айрапетян
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