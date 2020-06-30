Процесс выплаты пенсий начнется со 2 июля

Почтовые отделения начнут выплачивать пенсии за июль с 2 по 20 июля включительно. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО “Айпост”.

“В то же время напоминаем, что, учитывая факт нахождения лиц пенсионного возраста в группе риска эпидемии, со 2 июля в республике наличная выплата пенсий (пособий) будет осуществляться исключительно по адресам учета бенефициаров, посредством адресной доставки почтальоном.

Во всех тех случаях, когда наличный платеж пенсии (пособия) будет невозможен в связи с отсутствием бенефициара на месте жительства по адресу учета, выплата будет организована в почтовом отделении, обслуживающем адрес учета пенсионера (получателя пособия), начиная с 10 июля, строго соблюдая правила профилактики распространения вируса”, - говорится в сообщении “Айпоста”.