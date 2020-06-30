Пожар в Гюмри: на место происшествия выехали 4 боевых расчета
15:51, 30 Июнь, 2020
30-го июня в 13:32 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что во 2-ом переулке улицы Коминтерна города Гюмри горит жилой дом. На место выехали оперативная группа Ширакского областного спасательного управления СС МЧС и четыре боевых расчета пожарно-спасательного отряда.
Как сообщил «Арменпресс» начальник Ширакского областного спасательного управления МЧС Армении Алексан Гезалян, горело около 8 кв / м крыши дома. На вопрос, можно ли предотвратить распространение огня на прилегающие жилые дома, Алексан Гезалян ответил, что огонь уже локализован, работы по тушению пока продолжаются.
Арменуи Мхоян
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