Пожар в Гюмри: на место происшествия выехали 4 боевых расчета

30-го июня в 13:32 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что во 2-ом переулке улицы Коминтерна города Гюмри горит жилой дом. На место выехали оперативная группа Ширакского областного спасательного управления СС МЧС и четыре боевых расчета пожарно-спасательного отряда.

Как сообщил «Арменпресс» начальник Ширакского областного спасательного управления МЧС Армении Алексан Гезалян, горело около 8 кв / м крыши дома. На вопрос, можно ли предотвратить распространение огня на прилегающие жилые дома, Алексан Гезалян ответил, что огонь уже локализован, работы по тушению пока продолжаются.

Арменуи Мхоян