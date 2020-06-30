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Пирло в “Ювентусе” перешел на тренерскую работу

Пирло в “Ювентусе” перешел на тренерскую работу

Бывший футболист сборной Италии и “Ювентуса” Андреа Пирло приступил к тренерской работе в родном клубе.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет  издание “Gianlucadimarzio”.

Андреа Пирло начал футбольную карьеру в 1994 году, он играл в ряде итальянских клубов, в том числе и в “Ювентусе”, в составе которого принял участие в 119 матчах.

Подготовила Варвара Айрапетян


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