Пирло в “Ювентусе” перешел на тренерскую работу

Бывший футболист сборной Италии и “Ювентуса” Андреа Пирло приступил к тренерской работе в родном клубе.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание “Gianlucadimarzio”.

Андреа Пирло начал футбольную карьеру в 1994 году, он играл в ряде итальянских клубов, в том числе и в “Ювентусе”, в составе которого принял участие в 119 матчах.

Подготовила Варвара Айрапетян