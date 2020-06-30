Испания разрешит въезд для ряда категорий граждан из третьих стран

Испания расширила список категорий граждан, которые смогут въехать в страну с 1 июля, даже если они являются гражданами третьих стран, для которых ЕС не откроет границы, – речь идет о студентах и высококвалифицированных специалистах, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается новых категорий,… считается целесообразным включить:… обладателей резиденции или долгосрочных виз, выданных странами-членами (ЕС) и ассоциированными странами Шенгенской зоны. Следовательно, не будет необходимо доказывать, что они направляются непосредственно к месту жительства. Студенты. Высококвалифицированные работники, чья работа необходима и не может осуществляться дистанционно", - говорится в приказе МВД.

Приказ начнет действовать с 1 июля.

Испания открыла границы для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны с 21 июня. Для остальных въезд в страну запрещен с середины марта – исключения составляют лишь те, кто может доказать форс-мажорные обстоятельства, дипломаты, медицинские работники, перевозчики грузов, экипажи самолетов и работники приграничных районов.