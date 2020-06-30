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Судебное заседание по делу Кочаряна и других отложено по техническим причинам

Судебное заседание по делу Кочаряна и других отложено по техническим причинам

Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других отложено по техническим причинам.

Как ранее сообщал «Арменпресс», суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян 30 июня вновь остановил рассмотрение дела о свержении конституционного строя.

Защитник Юрия Хачатурова Мигран Погосян в начале заседания сообщил, что он общался с человеком, зараженным Covid-19, и готовится к тестированию.

Адвокаты предложили обеспечить социальное расстояние, однако прокуроры отметили, что подобное требование преследует цель заморозить процесс. Суд удалился на перерыв. Вернувшись после перерыва, суд выслушал мнения сторон.

Юрий Хачатуров предложил, чтобы в процессе подготовки зала к следующему заседанию приняли участие обе стороны, и все спорные вопросы были бы решены.

Судья Данибекян подтвердила, что существующие технические проблемы не могут быть решены в ускоренном порядке. В результате судебное заседание было отложено еще на неделю.

Следующее судебное заседание назначено на 13:00 7 июля.

30 июня зал заседаний не был продезинфицирован, последний раз процесс проводился в воскресенье. После этого такой возможности не было.

Лилит Демурян


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