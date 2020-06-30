В 13 км к юго-западу от города Чамбарак произошло землетрясение

30-го июня, в 14:33 по местному времени (в 10:33 по Гринвичу), сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении было зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.55 северной широты и 45.20⁰ восточной долготы, в 13 км к юго-западу от города Чамбарак, с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 2.8. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 3 - 4 балла.

Землетрясение ощущалось в селе Цовагюх силой в 2 - 3 балла.