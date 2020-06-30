Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян провел прощальную встречу с руководителем офиса Совета Европы в Ереване Натальей Вутовой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства ТУ Армении.

Министр Папикян поблагодарил г-жу Вутову за ее роль в деле укрепления демократии в Армении и действенное содействие, оказанное офисом СЕ.

По словам министра, развитие местной демократии продолжит оставаться важной составляющей совместной повестки правительства Армении и СЕ, все более углубляя сотрудничество по разным направлениям.

В ходе встречи, высоко оценив консультативную поддержку армянской команды СЕ, министр Папикян коснулся последних законодательных изменений. “Реформами Избирательного кодекса и смежных законов мы переходим на более высокий уровень местной демократии. Мы всем политическим силам Армении даем возможность принять участие в местном самоуправлении и взять на себя ответственность за формирование здоровой атмосферы на местах, развитие общин и сбалансированное местное самоуправление”.

В своей речи Наталья Вутова отметила: “Этой встречей мы подчеркиваем важность местной демократии в Армении. Местное самоуправление в корнях демократии, и СЕ своими программами, в частности, компонентами “Демократическое развитие, децентрализация и хорошее управление в Армении” и “Институциональное содействие Союзу общин Армении”, совместно с правительством Армении зафиксировал существенные результаты в деле развития демократических институтов, возможностей и работы с общественностью на местном уровне”.

В этом контексте министр отметил также и значение продолжения мониторингового диалога с СЕ и применения дорожной карты, сформированной в результате этого, в том числе дальнейших шагов, направленных на институциональное развитие и независимость Союза общин Армении.

Собеседники обменялись мыслями о событиях 2021 года, о предстоящих выборах в ОМС, шагах, предпринимаемых в направлении административно-территориальных реформ в ближайшие 5 лет.

Подводя итоги, министр еще раз поблагодарил Наталию Вутову и пожелал ей успехов в ее дальнейшей деятельности.