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Путин, Эрдоган и Роухани 1 июля по видеосвязи обсудят сирийское урегулирование

Путин, Эрдоган и Роухани 1 июля по видеосвязи обсудят сирийское урегулирование

Президенты России, Турции и Ирана - Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани - в среду, 1 июля, проведут в режиме видеоконференции саммит в астанинском формате по сирийскому урегулированию. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, Кремль может подтвердить эту информацию", - сказал Песков, комментируя сообщения СМИ о готовящемся на 1 июля саммите президентов в астанинском формате. По его словам, мероприятие запланировано примерно на 14:00 мск, для прессы будут открыты выступления трех президентов.


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