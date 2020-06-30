В объеме экспорта фруктов и овощей из Армении нет существенных колебаний

В условиях эпидемии коронавируса существенных колебаний объемов экспорта фруктов и овощей из Армении в основном не произошло, экспорт осуществляется нормально, по состоянию на 30 июня уже экспортировано 7 200 тонн абрикосов. В беседе с «Арменпресс» последние данные сообщила пресс-секретарь Министерства экономики Армении Анна Оганян.

“По состоянию на 30 июня уже экспортировано 7 200 тонн абрикосов, 5 489 тонн яблок, 2 864 тонны черешни, 733 тонны клубники, малины, что по состоянию на тот же день прошлого года значительно больше, по состоянию на 30 июня прошлого года, например, было экспортировано 470 тонн клубники, малины. Экспортированы также и гранат, айва - 207 тонн, инжир - 111 тонн. Из Армении экспортировано уже 20 235 тонн помидоров, 4 512 тонн огурцов, 1 846 тонн цветной капусты и брокколи”, - сообщила Оганян.

По ее заверению, есть культуры, которые имеют больший экспорт, есть культуры, которые экспортируются в меньшем количестве. “Несмотря на то, что объемы значительно снизились, мы не можем сказать, что есть большой спад. По сравнению с тем же периодом прошлого года существенных колебаний нет”, - отметила она.

Основным рынком экспорта из Армении является рынок ЕАЭС, львиная доля - у России. По части некоторых культур Грузия и транзитная страна, и направление экспорта.

Говоря о проблемах в условиях пандемии, Оганян напомнила, что в первые дни пандемии на границе с Ираном были четкие ограничения, был список, который определял, какие товары могли быть экспортированы, импортированы в Исламскую Республику Иран, затем список был расширен, а позже он был снят полностью. Процедуры вернулись в прежнее русло. Сейчас на границе Армении и Ирана тот же оборот грузов, что до чрезвычайного положения, действуют те же процедуры.

“На КПП “Верхний Ларс” также все нормальном русле - и экспорт и импорт. На возникающие проблемы сразу же реагирует таможенный атташе Армении, и мы в свою очередь. На данный момент особых препятствий нет, все продвигается в своем русле”, - заверила Оганян.

Пресс-секретарь отметила, что при экспорте из Армении в Россию через Грузию есть определенные ограничения, поэтому количество экспорта определенным образом может пострадать, однако существенных препятствий, обусловленных внешними факторами, нет. “И в импорте и в экспорте, на данный момент у нас нет существенных проблем”, - заявила Анна Оганян.

Анна Григорян