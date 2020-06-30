Судебное заседание по делу Кочаряна прервано, суд пытается обеспечить условия безопасности

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян прервал судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», защитник бывшего в 2008 году заместителем министра обороны Армении Юрия Хачатурова Мигран Погосян не занял свое место, сообщив, что он общался с человеком, зараженным Covid-19, и готовится к тестированию.

Сторона защиты вновь попросила обеспечить необходимые противоэпидемические условия, особенно с точки зрения сохранения социального расстояния между участниками судебного процесса в зале заседаний. Выяснилось также, что зал заседаний в последний раз был продезинфицирован в воскресенье. После этого такой возможности не было.

Суд объявил перерыв, чтобы выяснить, возможно ли продолжение заседание в связи с техническими вопросами.