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Судебное заседание по делу Кочаряна прервано, суд пытается обеспечить условия безопасности

Судебное заседание по делу Кочаряна прервано, суд пытается обеспечить условия безопасности

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян прервал судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», защитник бывшего в 2008 году заместителем министра обороны Армении Юрия Хачатурова Мигран Погосян не занял свое место, сообщив, что он общался с человеком, зараженным Covid-19, и готовится к тестированию.

Сторона защиты вновь попросила обеспечить необходимые противоэпидемические условия, особенно с точки зрения сохранения социального расстояния между участниками судебного процесса в зале заседаний. Выяснилось также, что зал заседаний в последний раз был продезинфицирован в воскресенье. После этого такой возможности не было.

Суд объявил перерыв, чтобы выяснить, возможно ли продолжение заседание в связи с техническими вопросами.


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