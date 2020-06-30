СМИ в комментариях должны определить правила поведения: медиа-эксперт

Слова ненависти, оскорбительные выражения в социальных сетях часто перепечатывается СМИ, что неприемлемо.

Как передает «Арменпресс», об этом на онлайн-обсуждении “Кризис коммуникации. Ненависть в медиа” выразился специалист по информационной безопасности, медиаэксперт, преподаватель факультета журналистики ЕГУ Самвел Мартиросян.

“Выражения общественных лиц, содержащие оскорбления, ненадлежащие формулировки, СМИ не должны перепечатывать полностью. Вовсе не обязательно все это воспроизводить. Между тем у нас это очень распространено, но ведь журналист должен как-то отличаться от пользователя социальной сети”, - сказал Самвел Мартиросян.

Медиа-эксперт отметил, что серьезной проблемой является волна ругательств, одним из решений которой является удаление комментариев подобного содержания под публикациями СМИ.

“Следующий вариант заключается в том, чтобы попытаться установить правила работы. СМИ должны определить и опубликовать правила поведения, чтобы пользователь знал, почему блокируются его комментарии. И, наконец, СМИ должны общаться со своим сообществом, работать с ним. Между тем, это распространенный подход, когда СМИ отвечают, реагируют на пользователей и формируют здоровую атмосферу. Да, это отнимает время, оно затратно, но это - вариант решения сформировать здоровую общину читателей. Кстати, эти люди помогут вытеснить ругателей”, - сказал Самвел Мартиросян.

В конце концов, интернет всем дал возможность высказываться. Так что, согласно специалисту, можно создать среду, в которой эта ненависть, ненадлежащие слова не будут иметь места или же его будет мало.