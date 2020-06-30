Президент Республики Армения Армен Саркисян принял группу литовских медработников, которая находится в Армении для оказания помощи армянским коллегам в борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

На встрече присутствовали также руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин, чрезвычайный и полномочный посол Литвы в Армении Инга Станите-Толочкиене, поверенный в делах Швеции в Армении Бирьер Карлсон, а также первый заместитель министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Армен Саркисян приветствовал и поблагодарил врачей за протянутую руку помощи. “От имени граждан Армении и армянства всего мира хочу поблагодарить Вас за все, что Вы делаете, что ради оказания нам помощи ставите под угрозу Вашу жизнь и здоровье”, -сказал президент, обращаясь к врачам. Мы благодарны также и правительству Литвы и моему другу, президенту Гитанасу Науседе, с которым мы недавно по видеосвязи провели откровенное обсуждение. Я высоко ценю эту поддержку”.

Посол Андреа Викторин также выразила врачам благодарность за приезд в Армению, отметив значение содействия стран-членов Евросоюза. Она сообщила, что в ближайшее время приедут группы врачей и из Италии и Германии. “Подобные визиты важны тем, что специалисты могут обмениваться опытом, работать вместе, что очень полезно. Мы должны делать больше, чтобы еще больше углубить сотрудничество в различных сферах, в том числе и в области научных исследований. Надеюсь, что мы все вместе преодолеем этот кризис”, - сказала посол.

Посол Литвы в Армении Инга Станите-Толочкиене с точки зрения развития двустороннего сотрудничества визит литовских врачей также посчитала очень важным. “Думаю, это всего лишь начало более глубокого сотрудничества между двумя странами в сфере здравоохранения. Это и хорошая возможность поделиться профессиональным опытом и быть более готовыми к следующим возможным вспышкам пандемии. Я горжусь тем, что мы можем помочь дружественному армянскому народу”, - отметила посол.

Литовские врачи представили свой опыт и свои предложения о способах более эффективной борьбы с эпидемией.

В конце встречи президент Саркисян пригласил всех после окончания эпидемии вместе с друзьями и семьями вновь посетить Армению, сохранить связи со своими армянскими коллегами и традиционную дружбу между двумя странами.