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В Иране главу новостного портала Amad News приговорили к смертной казни

В Иране главу новостного портала Amad News приговорили к смертной казни

Глава новостного портала Amad News Рухолла Зам, который подозревается в сотрудничестве с зарубежными разведками и антиправительственной деятельности, был приговорен к смертной казни. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Ему вынесен смертный приговор", - цитирует его агентство Tasnim. Исмаили добавил, что решение не окончательно, а значит, может быть обжаловано.

14 октября агентство IRNA опубликовало информацию о задержании Зама силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР - элитные части ВС Ирана). Он обвиняется в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля.

Зам известен как иранский журналист и активист, ведущий свою деятельность из зарубежных стран. Местом его постоянного жительства считалась Франция. Особенно активно он занимался освещением протестных акций в Иране в 2017-2018 году.


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