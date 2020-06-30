Ереванский зоопарк имеет новый сайт

Начал действовать новый сайт Ереванского зоопарка - zoo.am. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Ереванского зоопарка․

“Сайт пока находится на стадии разработки и в случае возникновения проблем просим извинения и понимания.

Сайт имеет современный, красивый дизайн, в ближайшее время на нем будет полная информация о деятельности зоопарка, о важных событиях этой сферы. На сайте будет созданна возможность онлайн тура по территории парка, карта парка, будет работать гибкая поисковая система, будут русская и английская версии и ряд других интересных новостей.

Сообщаем, что бывший сайт Ереванского зоопарка yerevanzoo.am в настоящее время не принадлежит ереванскому зоопарку и распространяет дезинформацию”, - говорится в сообщении зоопарка.