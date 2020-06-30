Израиль продолжит действовать в Сирии против Ирана, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в продолжении секретных разработок ядерного оружия и заявил, что Израиль продолжит силовые действия против исламской республики, чтобы не допустить ее военного закрепления в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы полны решимости, и Израиль не позволит Ирану закрепиться в военном отношении в Сирии. Мы предпринимаем силовые военные действия против Ирана в Сирии и в других местах по необходимости. Израиль продолжит осуществлять эти действия, необходимые для предупреждения создания Ираном еще одного террористического и военного фронта против Израиля в Сирии", - заявил премьер-министр перед встречей со спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком во вторник в Иерусалиме.

Премьер-министр также обвинил Иран в спонсировании терроризма в Ближневосточном регионе и продолжении секретных ядерных разработок, поддержал политику давления на исламскую республику, проводимую США.