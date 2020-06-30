Парламент Армении принял проект, согласно которому назначаются пенсии судей КС

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный депутатами фракции “Мой шаг” проект закона, которым закрепляется, что судьям Конституционного суда, полномочия которых прекращены на основании истечения срока полномочий, в связи с последними изменениями, назначается пенсия в порядке, установленном законом. Как сообщает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде” Сурена Григоряна и Ваагна Овакимяна и о внесении изменений в Закон Республики Армения “Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц” получил на заседании НС 80 голосов “за”, 1 “против”.

Ваагн Овакимян напомнил, что 26 июня вступили в силу поправки в Конституцию. Переходные положения статьи 88 Закона О Конституционном суде, обусловленные этим фактом, по сути, необходимо привести в соответствие с новой редакцией статьи 213 Конституции. Он назвал это актуальной проблемой, поскольку закон, по сути, противоречит Конституции.

Сурен Григорян, представляя пакет, отметил: “Изменяется очередность выдвижения органов, выдвигающих на вакантные места судей Конституционного суда. Выдвижения будут производиться в следующей последовательности: первое выдвижение будет со стороны правительства, второе - президента, третье - общего собрания судей. Выдвижения на три вакантных места в КС будут проводиться в такой последовательности. Это изменение обусловлено тем обстоятельством, что если бы последовательность сохранились в действующей редакции, как установлено, президент Республики, общее собрание судей и правительство, было бы нарушено требование первой части 166 статьи Конституции о том, что выдвигающие три субъекта выдвигают по 3 кандидата”.

Григорян объяснил цель изменений. Часть 1 статьи 166 Конституции предусматривает, что должности 9 судей пополняются в результате выдвижения со стороны трех субъектов и их принятия со стороны парламента. Этими тремя субъектами являются президент Республики, общее собрание судей и правительство. Поскольку на данный момент в этом порядке избраны 2 судьи - Арман Диланян, который был выдвинут общим собранием судей, и Ваге Григорян, который был выдвинут президентом, и чтобы сохранилась последовательность, мы меняем ее и выдвигаем правительство”, - пояснил Григорян.

В то же время проектом закрепляется, что, несмотря на установленную последовательность, со стороны выдвигающего органа не выдвигается кандидат, если число судей, выдвинутых им конкретным органом и занимающих должность в конкретный момент, равно 3. Утратившей силу признается также часть 5 статьи 17, которая предусматривает общее правило замещения в случае одновременного выдвижения нескольких вакантных должностей.

Изменения и дополнения вносятся также в 88-ую статью Конституционного закона О Конституционном суде, необходимость внесения изменений и дополнений в которую обусловлена принятыми 22 июня 2020 года НС и вступившими в силу 26 июня того же года изменениями по статье 213 Конституции. “Во-первых, в этой статье признаются утратившими силу все те положения, которые были предусмотрены изначально, а также принятые парламентом проекты закона тем или иным образом предусматривающего возможности выгода судей на раннюю пенсию. В статье также вносятся следующие дополнения: закрепляется, что членам КС, судьям, полномочия которых прекращены с последними изменениями на основании истечения срока полномочий, назначается пенсия в установленном законом порядке. Отмечается, что тем судьям, чье полномочие не прекращается, однако срок их пребывания в должности сокращается, устанавливается срок 12 лет, рассчитывая уже прошедшие годы как в качестве члена КС, так и в качестве судьи. Закрепляется, что выдвижения на вакантные места осуществляются правительством, президентом и общим собранием судей в двухмесячный срок после вступления изменений в силу. То есть, по сути, это особое правило выдвижения, предусмотренное переходными положениями, в отличие от общего правила”, - сказал Григорян.

Закрепляется также, что председатель КС избирается в порядке, установленном статьей 19 закона, в 10-дневный срок после пополнения вакантных должностей.

Национальное собрание на заседании 22 июня во втором чтении и полностью приняло представленный группой депутатов фракции “Мой шаг” проект конституционных изменений, которым предлагается замена председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда, занимавших должность более 12 лет. Согласно этому проекту Грайр Товмасян более не является председателем КС, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются членами или судьями КС. В течение двух месяцев должны быть избраны три новых судьи КС.

Анна Григорян