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Закон о национальной безопасности Гонконга принят в Пекине

Закон о национальной безопасности Гонконга принят в Пекине

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) во вторник принял Закон о национальной безопасности Гонконга. Как передает Арменпресс, об этом сообщило гонконгское издание South China Morning Post.

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщило, что закон был принят единогласно 162 членами ПК ВСНП.

Рассмотрение законопроекта, представленного сессией ВСНП в мае, было начато комитетом в воскресенье. По информации источников, закон будет обнародован во вторник во второй половине дня агентством "Синьхуа" и вступит в силу в среду.

 


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