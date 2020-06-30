УЕФА утвердила новые сроки матчей последних 4 туров квалификационного раунда ЕВРО-21
12:09, 30 Июнь, 2020
УЕФА утвердила новые сроки матчей квалификационного раунда чемпионата Европы Д-21.
Сборная Армении Д-21 входит в первую квалификационную группу, где ее соперниками будут сборные Италии, Швеции, Ирландии, Исландии и Люксембурга. Ниже представляем новый календарь последних 4 матчей квалификационного раунда с участием сборной Армении Д-21.
Люксембург – Армения - 08.09.2020
Швеция – Армения - 13.10.2020
Армения – Швеция - 13.11.2020
Армения – Исландия - 17.11.2020.
Подготовила Варвара Айрапетян
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