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УЕФА утвердила новые сроки матчей последних 4 туров квалификационного раунда ЕВРО-21

УЕФА утвердила новые сроки матчей последних 4 туров квалификационного раунда ЕВРО-21

УЕФА утвердила новые сроки матчей квалификационного раунда чемпионата Европы Д-21.

Сборная Армении Д-21 входит в первую квалификационную группу, где ее соперниками будут сборные Италии, Швеции, Ирландии, Исландии и Люксембурга. Ниже представляем новый календарь последних 4 матчей квалификационного раунда с участием сборной Армении Д-21.

Люксембург Армения - 08.09.2020

Швеция – Армения - 13.10.2020

Армения – Швеция - 13.11.2020

Армения – Исландия - 17.11.2020.

Подготовила Варвара Айрапетян


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