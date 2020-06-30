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ПСЖ продлил контракты с Силвой и еще с несколькими футболистами

ПСЖ продлил контракты с Силвой и еще с несколькими футболистами

Чемпион Франции ПСЖ продлил контракты с рядом футболистов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт подписан с Тиаго Силвой, Эриком Максимом Чупо-Мотингом и Серхио Рико. Контракты были заключены до конца текущего сезона. Футболисты примут участие в розыгрыше Кубка французской лиги и Лиге чемпионов.

Тиаго Силва - капитан ПСЖ и в клубе с 2012 года. Он в составе команды 4 раза выигрывал Кубок страны и 6 раз - Суперкубок Франции.

Подготовила Варвара Айрапетян


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