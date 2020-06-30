Военно-спортивный лицей им. Монте Мелконяна впервые проводит прием девушек.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Шушан Степанян, опубликовав видеоматериал о порядке приема.

Военно-спортивный лицей им. Монте Мелконяна объявляет прием в 10-е, 11-е и 12-е классы на 2020 - 2021 учебный год. В приеме могут принять участие юноши и девушки, окончившие 9-й, 10-й и 11-й классы. Заявления на прием заполняются в электронном виде на сайте monte.am до 15 июля 2020 года.

В военно-спортивном лицее образование осуществляется по трехлетним учебным и военно-спортивным программам и критериям общеобразовательной старшей школы. Список необходимых документов размещен на сайте monte.am. После регистрации абитуриенты пройдут бесплатное медицинское обследование. Абитуриенты, прошедшие медицинский осмотр, примут участие в экзамене-собеседовании.

При возникновении вопросов, связанных с приемом, можно звонить по номерам 060 71-30-00, 60-71-30-03, 060 71-30-01.