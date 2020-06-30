С 15 марта по сей день, благодаря усилиям комендатуры и МИД в Армению из разных стран мира возвратилось около 8 000 граждан Армении, которые в связи с ситуацией с COVID-19 не могли вернуться на родину.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, комендант Тигран Авинян.

“При этом возвращение 2 200 граждан было организовано бесплатно, при поддержке различных благотворителей, а также в результате проведенных переговоров. География переездов очень широка - от США до Турции, от Индии до России.

В целом же в результате полетов, осуществленных на основании разрешений комендатуры, в Армению вернулись более 40 000 граждан Армении”, - написал Авинян.

Вице-премьер-министр сообщил, что четырьмя специальными рейсами, организованными комендатурой, из Китая в Армению были доставлены партии медицинских принадлежностей и оборудования, необходимых для борьбы с COVID-19, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, станции снабжения кислородом и концентраторы, тесты для диагностики коронавируса, биохимическое сырье для подготовки тестов, медицинская защитная одежда и маски.