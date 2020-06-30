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В возрасте 29 лет скончался член ГД Карен Чилингарян

В возрасте 29 лет скончался член ГД Карен Чилингарян

На 29-м году жизни скончался член партии “Гражданский договор” Карен Чилингарян.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил координатор по связям с общественностью партии “Гражданский договор” Ваагн Алексанян.

“Он погиб в автокатастрофе, которая произошла вчера вечером”, - отметил Алексанян.

Лилит Демурян


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