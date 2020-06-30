Румян Овсепян покинул болгарский клуб “Арда”

Румян Овсепян, игрок национальной сборной Армении по футболу, покинул болгарский клуб “Арда”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Овсепян не продолжит работу в болгарской “Арде” , так как клуб по обоюдному согласию расторг контракт с 13 футболистами, среди которых и армянский полузащитник.

Овсепян перешел в “Арду” из ереванского “Пюника” в 2019 году. Контракт с болгарской командой был заключен до 2021 года.

Подготовила Варвара Айрапетян