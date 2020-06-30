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Румян Овсепян покинул болгарский клуб “Арда”

Румян Овсепян покинул болгарский клуб “Арда”

Румян Овсепян, игрок национальной сборной Армении по футболу, покинул болгарский клуб “Арда”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Овсепян не продолжит работу в болгарской “Арде” , так как клуб по обоюдному согласию расторг контракт с 13 футболистами, среди которых и армянский полузащитник.

Овсепян перешел в “Арду” из ереванского “Пюника” в 2019 году. Контракт с болгарской командой был заключен до 2021 года.

Подготовила Варвара Айрапетян


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