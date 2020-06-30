Испанская “Валенсия” уволила главного тренера.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. “Валенсия” уволила Альберта Селадеса вследствие неудовлетворенности его результатами в текущем сезоне. 44-летний Селадес вступил на должность главного тренера в “Валенсии”2019 году.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги “Валенсия” занимает 8-е место.

Подготовила Варвара Айрапетян