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“Валенсия” уволила главного тренера

“Валенсия” уволила главного тренера

Испанская “Валенсия” уволила главного тренера.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. “Валенсия” уволила Альберта Селадеса вследствие неудовлетворенности его результатами в текущем сезоне. 44-летний Селадес вступил на должность главного тренера в “Валенсии”2019 году.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги “Валенсия” занимает 8-е место.

Подготовила Варвара Айрапетян


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