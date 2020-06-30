Содействие ЕС и партнерство в сферах координации работ МНОКС непрерывны

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян сегодня принял руководителя делегации Европейского союза в Армении, посла Андреа Викторин. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, на встрече присутствовал также заместитель министра НОКС Артур Мартиросян.

На повестке был широкий спектр вопросов. Стороны коснулись всех текущих программ, осуществляемых при содействии ЕС и партнерстве в сферах образования, науки, культуры и молодежи.

Приветствуя членов делегации, министр А. Арутюнян выразил благодарность как за содействие всеобъемлющим реформам, осуществляемым в сферах образования и науки, так и за помощь Евросоюза, оказанную в условиях чрезвычайного положения, обусловленного эпидемией COVID-19. Министр отметил важность развития в эти дни новых возможностей в сфере образования, обусловленных формированием инфраструктур дистанционного образования. А. Арутюнян также сообщил, что обсуждаются все возможные сценарии для возобновления учебного процесса в сентябре.

Посол Андреа Викторин, поблагодарив за встречу, сказала, что она впечатлен успехами армянских специалистов в области науки. По ее словам, помимо финансовой поддержки, Евросоюз готов предоставить и экспертную поддержку в процессе разработки стратегических документов.

Министр А. Арутюнян также сообщил послу, что уже введен в обращение государственный стандарт общего образования, апробирование которого предусмотрено в 2021 году. Что касается стратегий образования и молодежи, то эти масштабные документы пока находятся в стадии разработки и позже будут вынесены на общественное обсуждение.

Он особо отметил значение деятельности информационных центров в Армении, программ образования, культуры, обмена молодежи в рамках сотрудничества ЕС-Армения, посчитав их расположение в Армении весьма существенным. Стороны высоко оценили реализацию программы “Креативная промышленность”, которая нацелена на формирование устойчивых основ развития сферы культуры в областях, а также намеченное на 2021 год, армяно-европейское научно-исследовательское сотрудничество в рамках программы “Горизонт Европа”.