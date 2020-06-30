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Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 29 июня поступило 11 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Эребуни -4 000 кв / м, в административном районе Давиташен - 500 кв / м, в административном районе Малатия-Себастия - 1 000 кв / м

В городе Арташат Араратской области - 400 кв / м, в селе Ерасх - около 2 га, на участке вдоль автодороги Айнтап-Нор Кюрин - 3 500 кв / м

В селе Аревашат Армавирской области - 300 кв / м

В селе Зовуни Котайкской области - 3 000 кв / м, в селе Касах - 4 000 кв / м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.


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