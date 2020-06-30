Какие футбольные матчи ожидаются сегодня
09:38, 30 Июнь, 2020
В ряде ведущих европейских футбольных чемпионатов состоятся матчи очередных туров.
Как передает «Арменпресс», встретятся команды Англии, Италии, России и Испании.
Англия. Премьер лига:
“Брайтон” – “Манчестер Юнайтед” - 23:15
Италия. Серия “А”:
“Торино” - “Лацио” - 21:30
“Дженоа” - “Ювентус” - 23:45
Россия. Премьер лига:
“Локомотив Москва” - “Крылья Советов” - 19:00
“ЦСКА Москва” - “Спартак Москва” - 21:30
Испания. Ла Лига:
“Мальорка” - “Сельта” - 21:30
“Леганес” - “Севилья” - 23:00
Подготовила Варвара Айрапетян
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