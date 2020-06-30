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Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

В ряде ведущих европейских футбольных чемпионатов состоятся матчи очередных туров.

Как передает «Арменпресс», встретятся команды Англии, Италии, России и Испании.

Англия. Премьер лига:

“Брайтон” – “Манчестер Юнайтед” - 23:15

Италия. Серия “А”:

“Торино” -  “Лацио” - 21:30

Дженоа” - Ювентус - 23:45

Россия. Премьер лига:

“Локомотив Москва” - “Крылья Советов - 19:00

ЦСКА Москва - “Спартак Москва - 21:30

Испания. Ла Лига:

“Мальорка” - “Сельта- 21:30

Леганес - Севилья- 23:00

Подготовила Варвара Айрапетян


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