Газета “Айастани Анрапетутюн”: Право езидской общины на образование является первостепенным

“На вчерашнем внеочередном заседании постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам члены комиссии представили ряд предложений. Депутат Рустам Бакоян предложил провести полевые исследования прав езидских девушек, рассматривая, в частности, проблемы образования и ранних браков.

В беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” Бакоян отметил, что полевые работы пока находятся на начальном этапе, а в качестве конечной цели они планируют иметь законодательную инициативу. “Исследования должны быть направлены, прежде всего, на оценку потребности, чтобы понять, что мы имеем. Если есть проблема, а проблема есть, следовательно, мы должны выяснить, на каком уровне она находится и начать предлагать пути ее решения. То есть, нужно иметь дорожную карту”, - сказал он.

Р. Бакоян не согласен с замечаниями о том, что изменения могут навредить общине, национальным традициям или поставить под угрозу национальный облик. “Это может привести только к положительным изменениям в нашей общине. Мыслящие подобным образом отстают от времени. Современные вызовы заставляют менять нашу политику и приоритеты. Если в свое время выйти замуж в 16 лет считалось правильным, то сейчас есть и другие представления”.

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