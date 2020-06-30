Газета “Айастани Анрапетутюн”: Возрос риск возникновения пожаров

“Пожар, вспыхнувший 26 июня на территории, прилегающей к Спортивно-концертному комплексу, стал очередным сигналом тревоги. Объем и сложность пожара были таковы, что к работам по погашению были привлечены 14 боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательной службы МЧС, 6 спасательных групп Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения управления спасательных сил со 120 спасателями. К работе по тушению были привлечены и 10 водовозов НКО “Озеленение и окружающая территория” мэрии Еревана и ее сотрудники, а также и другие граждане. На месте происшествия работами руководили министры МЧС, НОКС и мэр Еревана. Сгорело 21 гектар территории, на которой были посажены новые деревья. К счастью, огонь не дошел до Музея-института Геноцида армян. И в этом случае причиной возгорания был человек.

Пожар сигнализировал о повышении опасности возгораний в Армении, которая традиционно появляется в жаркие летние месяцы. Статистика показывает, что подавляющее большинство из них – антропогенного характера. Сегодня пожары стали одной из серьезнейших экологических катастроф не только в нашей стране, но и на всей планете, и мировое сообщество вкладывает все больше и больше ресурсов в процессы предотвращения пожаров и борьбы с ними.

Следование правилам противопожарной безопасности очень важно для сохранения богатого биоразнообразия Армении. С другой стороны, сложный рельеф республики крайне затрудняет работы по пожаротушению, следовательно, важнее их предотвращение, а для этого каждый из нас всего лишь должен соблюдать правила противопожарной безопасности”.

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