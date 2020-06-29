Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Вице-премьер Мгер Григорян принял посла Российской Федерации

Вице-премьер Мгер Григорян принял посла Российской Федерации

Вице-премьер Мгер Григорян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Мгера Григоряна, в ходе встречи собеседники обсудили сложившуюся вследствие распространения коронавируса социально-экономическую ситуацию в двух странах и меры, направленные на ее смягчение.

Вице-премьер Мгер Григорян и посол Сергей Копыркин также коснулись актуальных вопросов двусторонней повестки дня, которые были обсуждены в рамках состоявшейся 23 июня встречи сопредседателей Армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации