Вице-премьер Мгер Григорян принял посла Российской Федерации

Вице-премьер Мгер Григорян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Мгера Григоряна, в ходе встречи собеседники обсудили сложившуюся вследствие распространения коронавируса социально-экономическую ситуацию в двух странах и меры, направленные на ее смягчение.

Вице-премьер Мгер Григорян и посол Сергей Копыркин также коснулись актуальных вопросов двусторонней повестки дня, которые были обсуждены в рамках состоявшейся 23 июня встречи сопредседателей Армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.