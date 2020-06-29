Число случаев коронавируса в Японии за сутки составило 110

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Японии составило 110 человек, больше половины из них выявлены в столице страны Токио. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют данные телеканала NHK.

Так, в понедельник в Токио было выявлено 58 новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся составляет 19343 человека. Всего скончались 985 человек, состояние еще 44 человек оценивается как тяжелое или критическое. Выздоровели 17215 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,96 миллиона случаев заражения, свыше 498,7 тысячи человек скончались.