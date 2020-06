Пашинян поблагодарил оказавшие Армении в борьбе с  COVID-19 помощь страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил правительства Литвы и Италии за отправку гуманитарных миссий с медработниками в Армению. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом в своем микроблоге в Твиттер.

«Мы благодарны правительствам Литвы и Италии за отправку гуманитарных миссий в Армению, что является результатом совместной работы и программы Team Europe. Мы благодарим нашу диаспору, международных партнеров из Франции и России за то, что они направили нам медицинские миссии для поддержки нас в борьбе с коронавирусом», - написал Пашинян.

Grateful to #Lithauania & #Italy Govs for humanitarian missions of #healthcareworkers to #Armenia -manifestation of team work & #TeamEurope action.Thankful to our #Diaspora & intl partners from #France & #Russia for organizing medical missions to support us in fight agst #COVID19