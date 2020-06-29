Чем больше пациентов, тем тяжелее становится работа системы здравоохранения: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал призыв министра здравоохранения Арсена Торосяна не посещать рестораны и кафе и призвал граждан соблюдать противоэпидемические правила. Как сообщает Арменпресс, на брифинге после заседания комендатуры, отвечая на вопрос, не противоречат ли друг другу открытость этих заведений и призыв правительства, премьер-министр сказал:

«На данный момент призыв правительства один: соблюдать противоэпидемические правила, это наш единственный официальный призыв. Мы призываем соблюдать противоэпидемические правила и не совершать таких действий, которые противоречат этим правилам. Необходимо просто носить маску, соблюдать дистанцию и регулярно дезинфицировать руки. Маску можно снимать только во время еды. Таким образом, противоэпидемические правила в ресторанах и кафе можно «соблюдать» или «не соблюдать».

По его словам, в эти месяцы все медицинские работники работают в перегруженном графике.

Коснувшись обвинений в адрес системы здравоохранения в связи с эпидемической ситуацией, Пашинян сказал, что сегодня уже не министерство здравоохранения борется или должно бороться с распространением эпидемии.

«Система здравоохранения борется с последствиями распространения эпидемии, когда появляются пациенты, которые нуждаются в лечении. Чем больше пациентов, тем тяжелее становится работа системы», - сказал Никол Пашинян.